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貧乳女星買內衣 遭諷「32A這麼小能穿嗎」

2017/05/03 11:34

唐詩詠有「廣告天后」之稱。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲港星唐詩詠出道近20年，以健康清純形象走紅，拍過多部廣告的她，有「廣告天后」美譽，近日在電視劇《不懂撒嬌的女人》飾演努力成為女強人的「凌禹勤」一角，前天播出她至商場買內衣，當店長拿出預留的A罩杯內衣，未料卻遭E奶友人嘲笑「32A這麼小，能穿嗎？」

孫慧雪（右）稱香港是「A罩杯之城」，唐詠詩（左）32A的上圍，最能代表香港女性。（擷取自YouTube）


《不懂撒嬌的女人》前天播出唐詩詠買內衣的橋段，店員兼好友的孫慧雪拿出特地預留的「熱帶雨林」款式，還笑說香港是「A罩杯之城」，唐詠詩32A的上圍，最能代表香港女性，此時E奶友人路過，發現她買的是A罩杯內衣時，直接搶過去，語帶嘲諷大喊「32A這麼小，能穿嗎？」隨後還補刀說：「我家有個11歲小妹，剛剛發育，穿這個小小的剛剛好」，令唐詩詠哭笑不得，僅能一臉尷尬在旁傻笑。

唐詩詠（左）在劇中被虧胸小，有如11歲孩童。（擷取自YouTube）

節目播出後，網友紛紛抱不平表示「根本以偏概全」、「是否有物化女性之意」、「膚淺」，但也有人認為只是戲劇效果，不需太認真，意外引發討論。

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