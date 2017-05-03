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撞名惹官司！老鷹合唱團要告墨西哥「加州旅館」

2017/05/03 11:11

老鷹合唱團最近要對一家使用他們經典歌曲《加州旅館》為店名、還誤導旅客雙方有關連的墨西哥旅館提告。（翻攝自911Tabs）

〔記者陳昱均／綜合報導〕70年代早期在洛杉磯成立，後來更入選進入搖滾名人堂、創下多項音樂紀錄的美國知名樂團「老鷹合唱團」，最廣為人知的代表作就是1976年發行的《加州旅館》（Hotel California），至今仍被樂迷認為是經典中的經典。然而，最近他們卻因發現墨西哥有一家旅館在未經授權的狀態下，就直接把他們的名曲《加州旅館》拿來當店名，決定怒告對方侵權，雙方就這樣為了撞名事故要來打官司。

《加州旅館》是老鷹合唱團最廣為人知的代表作。（翻攝自45spaces.com）

根據《鏡報》報導，老鷹合唱團在1日所提交的訴狀中，指控墨西哥一間位在當地南下加利福尼亞州（Baja California Sur）、擁有11個客房的旅館，試圖遊說顧客相信他們與老鷹合唱團有關，在館內不斷播放包含《加州旅館》等老鷹合唱團的歌曲，吸引他們的住宿意願，甚至藉機販售T-Shirt等相關紀念品，有誤導客人之嫌；不僅如此，老鷹合唱團也指出該旅館向美國專利及商標局申請使用「加州旅館」的這個名字，讓他們決定憤而提告，要求對方停止一切侵權行為，也將向其尋求各種損害賠償

這間位在墨西哥南下加利福尼亞州的旅館，不只店名與老鷹合唱團的《加州旅館》相同，甚至想試圖遊說旅客他們與老鷹合唱團是相關企業，現在被以老鷹合唱團侵權的罪名一狀告上法院。（翻攝自Hotel California官網）

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