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《通靈》美女謝翔雅爆紅 年初切了球星男友

2017/05/03 10:54

《通靈少女》女星謝翔雅（右），曾和SBL球星蕭順議熱戀。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲女星謝翔雅在HBO夯劇《通靈少女》中，飾演和女主角郭書瑤明爭暗鬥的話劇社社長，知名度爆漲，戲外她則和SBL球星蕭順議公開戀愛，2人曾經相當甜蜜，小倆口偶爾還會開「香蕉歪歪的」等黃色玩笑來調情，不過，據悉他們已在年初分手，但他似乎想挽回這段情，3月時還PO出交往周年紀念日，被朋友說：「要卡關多久。」虧他卡在情關走不出來。

情侶偶爾會開開黃腔，互動相當甜蜜。（翻攝自IG）據《壹週刊》報導，謝翔雅和蕭順議曾經是台藝大的學姊弟，謝翔雅外型亮眼，在校園就小有名氣，而蕭順議則是籃球校隊人氣王，小倆口交往時相當甜蜜，偶爾還會開開黃腔，某次他叫謝翔雅看一支歪掉的香蕉，問：「妳看這香蕉怎麼歪歪的？」結果對方回：「跟你一樣。」讓他瞬間無言，被對方的回應嚇到說「現在的女神都這樣嗎？」不過他們在今年初因聚少離多分手，但還藕斷絲連，友人也表示4月曾在聚會上看到他們互動仍佳，3月14日時蕭順議還在IG上PO：「今天是我們的周年紀念日。」但被友人笑虧卡在情關，可見情傷頗深。

27歲謝翔雅因演出《通靈少女》知名度爆漲。（翻攝自臉書）對於此事，謝翔雅經紀人表示2人去年底就和平分手，目前沒復合跡象，對於「香蕉玩笑」，他則說謝翔雅不是會開黃腔的個性，或許是用詞不當造成誤會。

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