YouTuber父母惡整孩子太過火 遭控虐童喪失監護權

YouTube頻道「DaddyOFive」最近因為被指控影片充滿虐童行為，拍片的夫妻倆被判喪失孩子們的監護權。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近年來，隨著各影音平台與直播科技越來越發達，不少人已經捨棄文字及照片，而是改以影片部落格的方式來紀錄自己的日常生活，也因此催生了新興的「YouTuber」或「Vlogger」職業，有的會在自己的頻道拍攝特定主題來吸引網友觀看，有的則是以拍攝自己及身邊親朋好友的日常生活出名，其中最受爭議的就是所謂的「惡搞影片」了，因為雖然他們對親友或路人所開的玩笑常能博君一笑、製造高點擊率，但有時玩過火就不妥了，像是最近有一對父母就因為平時在影片中會惡整自己的孩子們，讓他們互毆、整到他們崩潰大哭，被控訴有虐童嫌移，最後不只影片全被撤除，還被判喪失孩子們的監護權，引發熱議。

夫妻倆常藉著「惡搞」之名，在影片中逼哭自己的孩子們。（翻攝自YouTube）

在2015年於YouTube上開設的頻道「DaddyOFive」，是由一對擁有5個孩子的再婚夫妻所創，他們常會拍攝與家中小孩們的各種戶動，但夫妻倆卻專門以「惡整小孩」為主題，每支影片幾乎都有想盡辦法惹哭小孩、甚至對他們施加言行與肢體暴力的舉動，像是讓8歲小孩接受水刑、兄弟間互玩過肩摔結果一方的頭撞上櫃子而流鼻血、告訴小孩他們是被領養來的，毀壞丟棄他們的物品、故意弄亂家裡再栽贓小孩並讓他們崩潰痛哭，甚至讓孩子們在玩遊戲時大力互甩巴掌甩到對方痛哭等這樣充滿小孩哭泣的不妥內容，不料竟還吸引了80萬名追蹤者，讓夫妻倆的頻道擁有數百萬的點閱量，行徑令人相當髮指。

爸爸（左）甚至會教導孩子們用力互甩巴掌，讓被甩巴掌的孩子崩潰大哭。（翻攝自太陽報）

在這群孩子裡，一名名叫「Cody」的小孩也幾乎成了影片中被「霸凌」的主要對象，爸爸總是在弄哭小孩後才說：「老兄，這只是惡搞玩笑罷了」，強調孩子們的反應雖然部分真實，但大多都是經過編排、剪接以及誇張化的，甚至還讓小孩們在影片中自述他們都能接受這樣惡搞的拍攝內容來自清，但是仍遭不少憤怒網友檢舉，認為他們有虐童嫌疑，特別是一位用戶名為「Philip DeFranco」的YouTuber，在自己的頻道剪了一支聲稱「DaddyOFive」的影片是各種虐童證據的影片，才讓此事件正式發酵，最終也讓這對夫妻失去了Cody跟Emma這2個孩子的監護權，2個小孩已經被送回到自己生母那邊，生母也在律師的陪伴下拍了一支影片感謝網友們的幫助，並說孩子們現在狀況都很好，已經逐漸變回開心活潑的樣子。

頻道中最常見到的，就是孩子們大哭或者憤怒生氣的臉。（翻攝自推特）

而惹禍的夫妻倆，在被下架該頻道的所有影片之後，也在原頻道又上傳了一支道歉影片，表示原本只是想拍攝一些家人的有去影片來留念，不過在逐漸獲得人氣後，就做出了一些不妥的育兒決定；經反省過後，發現自己所造成的錯誤傷害了整個家庭，因此要向所有被他們影片內容冒犯及傷害到的所有人道歉，也強調孩子們現在很安全，在鏡頭外也只是一般正常又開心的小孩罷了，可惜這樣的說詞並沒有被大部分網友接受，仍狠酸這對夫妻：「實在太開心他們的監護權終於被剝奪了」、「如果你說影片內容是造假，那你的小孩根本該拿奧斯卡了，畢竟他們的眼淚看起來很真啊」、「虐童就虐童，還找一大堆理由真是太噁心了！」

闖禍的夫妻倆在虐童疑雲爆發後，所有影片都已經被下架，也拍攝影片來向大眾道歉，但大多網友都不買單。（翻攝自YouTube）

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Philip DeFranco指控DaddyOFive虐童影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

DaddyOFive夫妻倆道歉影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉