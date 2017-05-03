花邊教主凍齡16年！13歲和現在長一樣
2017/05/03 08:45
29歲布蕾克萊弗莉已是2孩子的媽，身材和容貌都保持相當好。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲好萊塢女星「花邊教主」布蕾克萊弗莉，和「死侍」萊恩雷諾斯結婚，育有2名女兒，家庭生活幸福美滿，雖已是2個孩子的媽，但身材和外型仍維持的無懈可擊，更誇張的是她竟然凍齡16年！近日她分享自己的舊照，照片中的她開心跟啦啦隊員們站在一起，也留有標誌性的一頭長金髮，令網友驚呼她的長相：「零時差！」
布蕾克（後排左二）近日分享自己舊照，讓網友驚呼小時候和現在幾乎長一樣，凍齡功夫了得。（翻攝自IG）布蕾克近日分享一張黑白舊照，上面印有001字樣，推測應是2001年拍攝，若真的是2001年無誤，當時的她才13歲，就已婷婷玉立、外貌出眾，16年後的她更是增添一股成熟魅力，凍齡功力令人驚嘆。
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