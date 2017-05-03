GD暖男無誤！女粉絲遇難關他伸援手
2017/05/03 09:31
南韓天團BIGBANG隊長GD近日出席品牌活動，和粉絲近距離接觸。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」隊長GD，不僅音樂實力深厚，時尚潮流品味也是千萬年輕人的穿搭指標，但令人驚嘆的不只如此，他還被粉絲封暖男，近日他為代言的服裝品牌出席簽名會，現場擠滿粉絲爭睹他的風采，場面有些混亂，但是他仍維持親切的笑容和大家互動，更在某個玩遊戲的橋段中，發揮男友力救援無法過關的女粉絲，讓人被他的貼心融化。
女粉絲一直挑戰失敗，最後GD伸手接住寶特瓶救援對方，讓對方順利通過任務。（翻攝自IG）當天活動結束後，網路上就開始流傳一段GD在活動上和粉絲互動的影片，原來是一名女粉絲被抽上台近距離互動，接到任務必須將寶特瓶丟一圈讓它站立在地上，但頻頻失敗，最後GD伸出手，在空中接住寶特瓶，幫助對方完成遊戲任務，相當貼心和溫暖的舉動讓網友忍不住讚：「暖男！」
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