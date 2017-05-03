當年賜死石內卜 JK羅琳慚愧公開道歉了！

在今年的「霍格華茲大戰紀念日」這天，《哈利波特》系列作者J.K.羅琳為賜死石內卜公開道歉。（翻攝自CinemaBlend）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在19年前的5月2日，《哈利波特》世界裡的「霍格華茲大戰」發生了，而該系列作者J.K.羅琳近年來也養成一個特殊的習慣，會在每年5月2日「霍格華茲大戰紀念日」當天，於在推特上發文向每一個在她筆下被賜死的角色道歉，因此影迷每年都相當關注當年的「被道歉」對象到底是誰。而在今年的「霍格華茲大戰紀念日」，J.K.羅琳也毫不例外地再次發文，不過這次卻是洋蔥滿滿，因為她所道歉的對象就是劇中角色以及戲外演員艾倫瑞克曼都已經逝去的「石內卜」。

故事中的1998年5月2日這天爆發了霍格華茲大戰，影迷為了紀念這個事件，把這天訂為「霍格華茲大戰紀念日」，而作者J.K.羅琳也會在這天發文向每一個在她筆下被賜死的角色道歉。（翻攝自Pinterest）

在英國當地時間進入5月2日還沒多久，就有心急的粉絲在推特發文問：「J.K.羅琳已經為另一個死亡事件道歉了嗎？」她本人也幽默回答：「如果有警察在看我的貼文的話，每年都會有霍格華茲大戰紀念的傳統，我可不是什麼瘋狂殺人犯。」之後也回歸正題，先是提醒大家不要因此相互開戰，接著就說：「今年我想要向殺死（小聲說）...石內卜道歉。*跑走找庇護躲起來*」，從羅琳PO文的字句中看來，她是真的對此感到很愧疚，但也是無可避免的一個設定。

J.K.羅琳2日「霍格華茲大戰紀念日」這天，在推特發文為殺死石內卜這個角色向大家道歉。（翻攝自推特）

由於羅琳在《哈利波特》系列的前6集裡，一度誤導大家石內卜教授其實是大反派佛地魔的爪牙，處心積慮想要惡整甚至是害死前情敵詹姆波特的兒子哈利波特，不過後來劇情卻大逆轉，石內卜一直深愛著哈利的母親莉莉，所做的一切都是為了保護哈利，最後甚至因要保護他而慘死，是個十分悲情又催淚的角色，因此現在作者本人終於出面向這個角色致歉，也再次觸動了不少為其實是個好人的石內卜感到惋惜的粉絲的心，讓許多粉絲難過表示：「等這個等好久了」、「石內卜真的是很棒的人」、「他會長存我們每個人心中的！」

原本被認為是反派、不受喜愛的石內卜，在故事最後神反轉被發現其實是一直暗中保護著哈利波特、最後甚至因他而死的人，讓不少影迷對於他的死感到相當痛心。（翻攝自taringa.net）