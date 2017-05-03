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男男戀傳8年 週刊爆炎亞綸回家阿本掏門卡開門

2017/05/03 08:37

炎亞綸（左）與阿本（右）多次被拍到，炎本戀傳聞已延燒8年。（合成圖，翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕炎亞綸最近因《鐘樓愛人》借場地拍攝問題，與代替道歉的男主角周湯豪掀起口水戰，雙方隔空交火，引發關注。而他的感情狀況向來令外界好奇，近日他再度被目擊，與傳了8年緋聞的阿本再次合體，兩人被拍到一同用餐，身旁還有位「眼鏡男」作陪。

《壹週刊》報導，日前炎亞綸、阿本與友人外出用餐，3人吃飽後由阿本買單，拎著大包小包一起返回炎的住處。但有趣的是，回的是炎亞綸的家，拿出家門感應卡的卻是阿本，熟練舉動引人遐想。其實，「炎本戀」傳聞已傳了8年，兩人自2009年合作《桃花愛無敵》相識，隔年因《死神少女》再續戲緣，接著兩人數度被拍到同行畫面，除一起健身、在香港被發現一同逛街，還曾被目擊到一起遠赴美國看NBA球賽，不過雙方始終堅稱僅是「好朋友」關係。

炎亞綸（右）、阿本（左）曾被目擊在美國看球賽，兩人同框照在網上遭瘋傳。（翻攝自網路）對於這回拍到阿本開炎亞綸家門一事，炎亞綸表示：「我有4個朋友有我家的感應卡，是為了在我出國幫我照顧狗。」而吃飯則是Go Dutch（平分），吃飽後就回家打電動。

炎亞綸對於被拍到回家由阿本開門，解釋有4個朋友都有他家的感應卡。（資料照，記者胡舜翔攝）

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