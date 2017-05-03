美劇首集下重鹹猛藥 女星陰道竟會吃人...

《美國眾神》中有女性下體吃人的駭人鏡頭。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國影集近年來劇情尺度越來越大，暴力、色情元素充斥，而Starz電視台最近推出重口味美劇《美國眾神》（American Gods），日前播出第一集，即以一幕非洲愛神示巴女王（Bilquis）在與男人親熱時，突然用下體吞食男人的詭異性愛場面，讓觀眾驚呆。

《美國眾神》改編自曾獲雨果獎的暢銷同名小說，講述古代神明與新世界神明之間的戰爭，古神慢慢失去人類的敬畏與崇拜，流落到人類社會底層，而以科技、媒體為首的新神趁勢崛起，取而代之成為新一代統治者。

《美國眾神》開播首集就下重鹹猛藥。（翻攝自網路）

該劇第一集有將近25分鐘的性愛鏡頭，其中最瘋狂一幕，是由奈及利亞女星Yetide Badaki飾演的非洲愛神正在與網路認識的陌生男子床戰，而當非洲愛神高潮時，她的陰道竟把男子吞食進去，畫面驚悚，而該幕也是原著小說中，最經典的片段之一「高潮之死」。

該劇首集除了下重鹹猛藥，還有斷肢、將人砍成一半的血腥鏡頭，外媒都看好該劇尺度將會超越《冰與火之歌：權力遊戲》以及《陰屍路》，成為美劇最激尺度之首。

奈及利亞女星Yetide Badaki劇中飾演非洲愛神示巴女王。（翻攝自網路）

