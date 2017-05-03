陳冠希返港翻臉爆粗口 怒嗆港媒如狗超火爆

陳冠希已非首次槓上媒體，先前還曾因不滿媒體拍攝對鏡頭比中指。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星陳冠希最近被指已當爸爸，女友秦舒培傳出3月到美國生女兒，不過2人都未回應生女傳聞。而他昨日現身香港國際機場，火爆上演「變臉」戲碼，從出關臭臉，接著轉笑臉，又憤而動怒，更大爆粗口嗆記者如狗，過程全被港媒拍下。

秦舒培（右）和陳冠希（左）被爆升格當父母，兩人皆不回應。（翻攝自微博）

陳冠希昨現身接機大堂，看到港媒時先將臭臉轉笑，被問到去哪裡時，他笑答：「我每天都去旅行啊」，再被問到之後是否會留在香港，他些微變臉但仍笑說：「我不會再跟你聊了，你不想我罵你呢，你就靠邊走好嗎？」記者再回：「問多一句好嗎？」他立刻變臉靠近對方，指著該名記者說：「I will promise you，我已經給了你一次機會了！」

接著他邊走邊嗆媒體，還不時拿出手機反拍，說對方要遮就不要出來「撈」（粵語意近「賺」）了，「你有沒有腦子啊？工作而已嘛，工作要做到像狗一樣」，隨後更說「我是X人（X意近「爛」，粵語粗口）來著的。」

陳冠希一路被跟到停車場，到了停車場也繼續怒嗆記者：「我出來好好聲聲跟你們說話，你們只播那些X東西出來，出來的時候是不是好聲好氣啊？我叫你不要再問，有沒有說啊？」之後再嗆「Stupid Man」（蠢人），更對對方說：「你那麼喜歡跟我，不如一起上車啊！」隨後開車離去。