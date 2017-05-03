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方宥心談愛 被傅子純像溫茶般融化

2017/05/03 07:45

鮮少演出感情戲的方宥心（圖）也將和傅子純大談戀愛。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕傅子純及方宥心主演的民視《外鄉女》第二單元「愛人的選擇」，將於本週日晚間10點首播，該劇集結許多金鐘得主一起完成，裏頭更包含硬底子舞台劇演員，另外鮮少演出感情戲的方宥心也將和傅子純大談戀愛，粉紅泡泡將貫穿該劇。

劇中方宥心積極想晉升為白領階級，她認為「萬般皆下品，唯有讀書高」為有有透過念書才可以往上爬，只不過女人一談戀愛就會變另外一個人，時代下不甘心認命的女孩，當她遇到另一半相愛邂逅後看似粉紅泡泡的情境下，會發生什麼火花？方宥心更打趣比喻傅子純猶如溫茶般，讓她猶如冰塊的心般慢慢融化，兩人一起建構美好未來。

方宥心為外鄉女造勢。（民視提供）《外鄉女》三個系列單元都在講70年代的台灣，光鮮亮麗快速成長的背後，有著一群吃苦耐勞，工資低廉的基層女性勞工。導演葉天倫表示「現在我們享有的這些經濟成果，可能都是這些不具名的，也不太會自己說出來的這些女工們，我們的媽媽我們的姑姑阿姨，把經濟基礎墊得很好，才能夠有現在這麼好的社會。」

改變工人作家楊青矗筆下的「外鄉女」，把基層女工生活描述得淋漓盡致，呈現當年的時空背景，除了成為現在勞工抗爭借鏡之外，更盼觀眾透過戲劇，了解過去這一段歷史。

方宥心為外鄉女造勢。（民視提供）

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