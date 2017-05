星二代被酸沒看到 生日大曬乳溝反擊

港星黃芷晴日前PO「出水照」被嫌沒看頭,昨天立刻放送事業線讓酸民閉嘴(右圖)。(翻攝黃芷晴IG)〔娛樂頻道/綜合報導〕港星黃芷晴是昔日香港「無線五虎將」之一的黃日華的女兒,經常忙裡偷閒外出外旅遊,順道充電。近日她到了新加玻玩,前天在IG放上「出水照」,不過雖然穿了泳裝,但人都泡在泳池裡,就被網友虧她「沒看頭」。她昨滿27歲,也趁勢大秀性感,當場堵了酸民的嘴巴。

不知道黃芷晴是否介意酸民酸語,昨在IG上傳火辣泳裝照,她寫道:「Last year's birthday wish had come true ❤#happybirthdaytome(去年的生日願望成真了❤ #祝我生日快樂!)」只見她坐在泳池邊,放送深長事業線,比起前天的出水照確實吸睛不少。不少網友也留言祝福她,更改口大讚她非常有看頭,更要她說放一點美照來跟大家分享。

黃芷晴坐在泳池邊,秀出深長事業線相當吸睛。(翻攝黃芷晴IG)