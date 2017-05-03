本土劇94狂！壞女人遭潑整盤「客家小炒」全身餿水味
2017/05/03 07:19
〔記者鍾智凱／台北報導〕黃瑄常在本土劇演壞女人，像《春花望露》惡媳麗華，昨她在JET《命運好好玩》回憶此生最慘拍戲經驗，舉例說「歹查某」每次都有很多報應，經常被車撞、跳海、爆破之類，有次被梁佑南教訓，遭潑一身穢物，她說：「那次桌上有三罐醬料，有一瓶辣醬油，一瓶泰式醬料，另一罐是酸酸的東西。」
梁佑南一潑再潑，黃瑄滿身都是腥酸味，不料這時梁佑南還沒完，把桌上的客家小炒都整盤潑出去，導致黃瑄身上掛滿客家小炒，2人在地上一堆碎玻璃扭打，她說：「我那時全身都ㄆㄨㄣ味。」
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