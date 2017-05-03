（影音）功夫皇帝李連杰抱病重出江湖！全因「他」太猖狂

李連杰拍攝影片要大家支持、關注太極拳。（翻攝YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲的「功夫皇帝」李連杰近年苦於被甲狀腺亢進折磨，先前曾坦然表示「我有病，我很痛，我在積極面對，但是我真的沒有坐輪椅。」近年也因此減少演出。但最近因中國搏擊選手徐曉冬口出狂言，放話要挑戰各大派，讓李連杰也忍不住發聲了。

李連杰除了曾演出《太極張三豐》，也對太極拳相當有研究。（翻攝網路）被稱為「格鬥狂人」的中國搏擊選手徐曉冬，4月27日晚間在成都不到10秒便將太極大師魏雷KO倒地。影片隨即在網上瘋傳，除了對武壇大震盪，更引發對太極拳是否具備中國傳統武術實戰價值的討論。徐曉冬更指李小龍不過是業餘高手，更宣布15天內要打遍各大掌門，電影般的情節竟在現實中上演。

李連杰在微博PO出探訪武術協會照片。（翻攝李連杰微博）曾演出《太極張三豐》、本身也對太極拳有極高研究的李連杰，也忍不住拍片表態，支持太極再戰徐曉冬，更呼籲大家繼續關注太極拳。近年深受甲狀腺亢進折磨的他，因心跳會異常快速，無法進行劇烈運動，除了出席慈善活動，也很少公開露面。這次為了「武林紛爭」，也逼得功夫皇帝重出江湖喊話，拍影片力挺武術家。

影片中李連杰的病情似乎有好轉，尤其甲狀腺亢進容易造成「凸眼」的情況也消失。他還在微博上傳了探訪武術界的照片，看來他長期休息真的有助身體維持健康。

李連杰喊話影片：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）