（獨家）梁云菲突解約退團 玖壹壹春風這樣說

梁云菲和春風感情很好。（翻攝自臉書）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕梁云菲日前突然宣布閃離玖壹壹公司「混血兒娛樂」，讓粉絲相當震驚，她和玖壹壹團長春風感情相當融洽，還曾被傳緋聞，被問到春風有沒有對她「溫情喊話」，她笑說：「你也知道他不是會說這種話的人。」原來解約後，春風曾邀梁云菲吃火鍋，但她當時想先沉澱心情，又怕自己會當場爆哭拒絕，馬上被春風開玩笑嗆：「怎樣，搞自閉哦！」但也看得出彼此之前的「嘴砲」好感情。

上個月中187INC還一同前往澳門、廈門演出，梁云菲坦言當時團員完全不知情她有意要離開，直到她回台灣完成解約後才告訴他們。老闆「阿弟」是第一個知道的人，聽她說要解約，當場傻住；梁云菲去年接受本報專訪曾表示，阿弟是個「刀子嘴，豆腐心」的人，以前曾被阿弟罵哭，哭了還被叫到頂樓罵。但在梁云菲邊簽解約書時，阿弟邊說：「自己要好好想清楚」，更向她喊話：「雖然工作上的緣分沒有了，但還是好朋友」，讓她非常感動，且雖然約未滿就離開，但公司也完全沒有收違約金。

混血兒娛樂也表示，當初和梁云菲簽了5年約，梁提早3年半解約，「我們尊重藝人的決定，只有對藝人好的決定才是我們所支持的，雙方沒有任何違約金的問題，是在雙方同意之下解約的，藝人會提早解約ㄧ定有自己的想法，混血兒娛樂都很尊重藝人的決定。」