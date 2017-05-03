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訪問孔劉的15分鐘 他為了記者一句話爆笑道歉

2017/05/03 07:18

揭開神秘面紗的孔劉，意外讓人感到親和且親近。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕隨著15分鐘的專訪成為新趨勢，這樣的訪問對於受訪者及採訪者，無疑都是一項考驗，扣掉拍照時間，有時甚至還得想一些有趣的主題或梗來錄影音，在這樣的狀況下，文字記者被分配到的訪問時間可能只剩7、8分鐘，加上韓方會事先審核訪綱，也讓一場訪問是否有趣、精彩，取決藝人是否有熱情、有誠意面對這場訪問，甚至是藝人本身的歷練及應對功力。

採訪孔劉前，我對他的認知是認真而且很有想法的一個人，但在採訪過程中，卻也意外看到了他幽默的一面。他會在翻譯李老師告訴他要問第5題問題時，調皮佯裝搶答大喊：「正確答案！」讓全場人笑翻天；也會在工作人員拿碼錶提醒我訪問只剩2分鐘，我忍不住說「壓力好大」時，突然爆笑著對我說：「對不起！」揭開神秘面紗後的男神，令人感到親和且親近。

最重要的是，不同於大部分韓星通篇一律的官方答案，或是令人感覺既疏離又客套的回應，與孔劉對談的15分鐘，讓我感到了「溫度」，以及他在專業領域打滾15年，所散發出的「一種曖曖內含光」的內斂韻味，既有溫度又有「深度」。

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