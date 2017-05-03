孔劉出道16年 這件事反覆累積讓他覺得最孤單

孔劉透露雖然演員背後擁有無數工作人員的協助，但卻得獨自面對決定性的時刻，是他覺得最孤獨的時候。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／台北報導〕貫穿韓劇《鬼怪》的經典台詞中，女主角金高恩向孔劉說：「人類的人生分為4個人生，「撒種的人生、給種子澆水的人生、澆水的種子收穫的人生，享用收穫的人生」，而這似乎也正是孔劉的演藝事業寫照。

10年前的浪漫愛情喜劇《咖啡王子1號店》，令孔劉首度嚐到爆紅的滋味，退伍後的電影《熔爐》，則讓他褪下明星外衣，成為被大眾認可的忠武路演員，而去年的電影《屍速列車》更是讓他名利雙收，再到近期的《鬼怪》，被推向男神地位的他，正享受著歷經時間淬煉、辛苦耕耘後的收穫。

孔劉曾說過「演員」是份孤獨的職業，我問他：「什麼時候最讓你感到孤獨？」孔劉笑說：「可能因為我曾經在訪問中這麼說過，所以一直被問到這個問題，但我想當過演員的人應該都會像我一樣有這種想法。」

孔劉接著表示，「即使演員這份工作，有無數的工作人員會在周圍給予協助，但在決定性的時刻，演員卻必須獨自面對，這樣的事情反覆累積，或許就是我覺得最孤獨的時候吧！」我想，每個人都能從孔劉的這番話中輕而易舉得到共鳴，在起起伏伏的人生中，時不時感到孤單，而看似再平淡不過的日常生活，也一定有屬於自己的燦爛時刻，因為人人都如同「鬼怪」，既孤單又燦爛。