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瓊瑤控平雲聲明不實 平雲：我對每個字句負責、絕沒謊言

2017/05/02 21:01

瓊瑤、平鑫濤，夫婦合照。（資料照，記者魏嘉志攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕平雲發出公開信後，瓊瑤指部分不實捏造，平雲表示對於自己所寫所說的部份願意負全部責任，「我對每個字都負責」，平雲強調自己絕不會捏造謊言，但也希望瓊瑤可以放下，「請瓊瑤阿姨停止自責，也停止責備我們，這件事沒有是非對錯，爭執也不會解決事情。」

平雲說，瓊瑤別再將「她對丈夫的愛」與「子女對父親的愛」放在天秤比較，「她曾說她對父親的愛，比我們三個子女加起來更多，但愛並沒有差別，也無法比較，我們只是做了不同選擇與決定。」

瓊瑤也稱看到公開信後，決定將平鑫濤交給平雲等照顧，平雲表示身為子女責無旁貸，瓊瑤還稱未來不再探望平鑫濤，平雲也表示尊重，「我們很願意照顧自己的父親，也歡迎瓊瑤阿姨隨時探望。」平雲透露，之所以發表公開信，是因為長期累積的壓力，甚至有不認識的網友開始謾罵他們三姊弟的子女，加上作家侯文詠無辜被瓊瑤的流彈波及，「我們有必要站出來澄清，因為事實跟瓊瑤阿姨撰文有很大出入，我們不要大家再有更深的誤會。」

平雲表示無法明白父親不希望子女與瓊瑤有爭執，「瓊瑤難道能忍受她的文章，讓她先生的子女蒙受不白之冤？」瓊瑤與平家子女隔空交火，是否會再找瓊瑤當面溝通？平雲則說只要瓊瑤願意，他們隨時敞開溝通大門，也感謝瓊瑤對父親的照顧。

平雲強調不希望整件事情流於八卦討論，而是能喚起政府、社會大眾重視長照的問題，「相較台灣60%長照家庭請不起看護，缺乏社會資源，他們才是最需要被關注的對象。」

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