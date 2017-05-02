國光女神NANA梁云菲談解約 笑言：我小腹很平

梁云菲說明解約原因。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕玖壹壹師弟妹團體「187INC」團員NANA梁云菲，4月30日終止雙方所簽屬經紀合約，今晚說明原因，對於之前有人傳聞她是否因為懷孕而選擇離團，她今晚受訪笑說：「真的很誇張，不知道為什麼有這種傳言，我小腹很平坦。」

之前關於梁云菲解約之事眾說紛紜，但她曾澄清：「我個人身體狀況良好，更不可能是因為懷孕要跟公司解約，也不是因為之前電影的事件所導致。」

今晚梁云菲發出聲明：

首先我很感謝這幾天大家的關心以及慰問，我現在心情狀況調適的很好。

很多人好奇為甚麼我這麼突然離開混血兒，其實我真的很感謝這一年來，混血兒娛樂對我的栽培與用心，並把我當作是自己家人般照顧，因為有你們而豐富了我的人生。

因為彼此在生涯規劃上有理念的差異， 加上本人家庭因素所以才會做出這個決定，我真的也感到萬分不捨。

謝謝春風給了我這個機會，讓我展開我的音樂路程與夢想。 也很感謝蕭老闆一直以來的照顧，如果沒有你，我也不會練就今天一顆強大的心臟，我知道你是最希望我未來能好的人，我不會讓你失望！

很驕傲我曾經是187INC的一員，也很感謝強尼在我甚麼都不會的狀況下，細心耐心的教導我創作，還有我遇到什麼都可以陪我解決與討論的夢奇。

在此感謝所有照顧過我的所有人，我都會放在心上，也希望你們可以更好！接下來我還是會在演藝事業上努力，我也不會放棄音樂這條路，雖然現在沒有了團隊，是孤身奮戰， 但我還是會堅持下去。謝謝大家。