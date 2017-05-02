超模禮服全透視吸睛 未用半片布料怎麼穿的！

超模坎達兒珍娜。（Getty Image）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕2017 MET GALA紐約大都會博物館慈善舞會已結束，今年遭評「不夠驚駭」；超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）的LA PERLA高級訂制禮服倒是驚豔四座，其中更驚人的細節是禮服上的珠珠，花了60個人從30個國家一針一線穿起來，沒有半片布料！

坎達兒珍娜的禮服做工令人讚嘆。（Getty Image）

坎達兒珍娜除了在各大新聞和時尚網上榮登冠軍，已前往好萊塢發展的前中天女主播鄒倩琳，更在臉書寫下：「這應該是有先搞定，這一天那個那個大姨媽不會來吧？整個要被Kendal Jenner 這身透視裝驚死，我連看都不想看其他人的服裝了！這是她Jenner代言的La Perla，花了六十個人從三十個國家，一針一線穿起來的珠珠，沒有半片布料，號稱是不能喝的水滴........有沒有更好的形容詞？沒有了！」更堪稱最佳註解。

Kendall Jenner當晚和Mary J. Blige都穿LA PERLA Haute Couture高級定制禮服，Kendall披著漸變色調的不規則禮服長裙，禮服上偏佈水晶並以macramé蕾絲花紋，製造若隱若現的連體衣輪廓，她的身材遠超越同父異母的姐姐「豐臀金」金卡達夏。