梁云菲閃離玖壹壹公司 原因是這兩點

Nana和187INC團員強尼。（翻攝自臉書）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Nana」梁云菲日前突宣布和混血兒娛樂解約，讓粉絲震驚不已，但解約原因雙方始終閉口不透露，今天Nana終於在臉書PO了400多字文，強調是因為和混血兒在生涯規劃上有了分歧，以及家庭因素才會想解約。

Nana和187INC團員文豪。（翻攝自臉書）

Nana曾是混血兒娛樂一枝花。（翻攝自臉書）

Nana和187INC團員相處融洽。（翻攝自臉書） 玖壹壹春風和Nana感情很好，還被誤會是她緋聞男友。（翻攝自臉書）

梁云菲聲明全文：

首先我很感謝這幾天大家的關心以及慰問，

我現在心情狀況調適的很好。

很多人好奇為甚麼我這麼突然離開混血兒，其實我真的很感謝這一年來，混血兒娛樂對我的栽培與用心，並把我當作是自己家人般照顧，因為有你們而豐富了我的人生。

因為彼此在生涯規劃上有理念的差異，

加上本人家庭因素所以才會做出這個決定，

我真的也感到萬分不捨。

謝謝春風給了我這個機會，讓我展開我的音樂路程與夢想。

也很感謝蕭老闆一直以來的照顧，如果沒有你，我也不會練就今天一顆強大的心臟，我知道你是最希望我未來能好的人，我不會讓你失望！

很驕傲我曾經是187INC的ㄧ員，也很感謝強尼在我甚麼都不會的狀況下，細心耐心的教導我創作，還有我遇到什麼都可以陪我解決與討論的夢奇。

在此感謝所有照顧過我的所有人，

我都會放在心上，也希望你們可以更好！

接下來我還是會在演藝事業上努力，

我也不會放棄音樂這條路，

雖然現在沒有了團隊，是孤身奮戰，

但我還是會堅持下去。

謝謝大家。