「那對夫妻」斷開負面新聞 到香港狂打小人

Kim京燁體驗香港打小人傳統。（翻攝自那對夫妻臉書）

〔記者洪素津／台北報導〕網路紅人Nico品筠&Kim京燁「那對夫妻」和女兒妮妮斷開日前大頭症、死要錢等傳聞，一家三口甜蜜赴香港舉辦新書簽書會。一家三口也順便觀光一番，Kim京燁在臉書上po出體驗香港打小人傳統，只見Kim京燁死命拼命打起地上的小人，似乎內心怨言找到發洩之處，好一甩先前的各種負面新聞，一旁掌鏡的老婆Nico品筠則是瘋狂大笑「你小人是有多多啦！」。

妮妮拍攝廣告時把收音桿當成毛怪。（翻攝自那對夫妻臉書）

這幾天夫妻倆也帶著女兒妮妮到海洋公園遊樂，也趁機逛逛香港購物，當然也不忘在臉書上大方表達對老婆和女兒的愛意「這兩位美麗的笑容，就是我每天的動力^_^」。

那對夫妻依舊拿出搞笑風格，把「報稅」kuso成「抱睡」。（翻攝自那對夫妻臉書）

另外「那對夫妻」、妮妮和馬如龍、沛小嵐夫妻倆共同拍攝報稅廣告，那對夫妻依舊拿出搞笑風格，把「報稅」kuso成「抱睡」，Kim京燁變抱著妮妮睡覺，瞬間溫馨破表，最後拍攝現場的收音麥吸引妮妮關注，更是大喊毛怪，萌翻眾人。

一家三口到海洋公園玩樂。（翻攝自那對夫妻臉書） 那對夫妻到香港簽書會順便觀光。（翻攝自那對夫妻臉書）