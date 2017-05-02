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「善終」已成熱門電影題材 醫生當場為鼻胃管吵起來！

2017/05/02 19:56

《小鎮醫生》由凱薩獎影帝佛朗索瓦克魯塞主演，在法國上映票房成績耀眼。（天馬行空提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕瓊瑤與老伴平鑫濤與前妻的3個子女，因為「病危」認定歧異，對是否替病中又失智的平鑫濤插胃管而爭執開槓，也掀出積怨。已上映仍有零星場次的法國電影《小鎮醫生》，也談到「善終」和「無效醫療」等問題，顯見在高齡化社會中，已是國民議題，也是電影熱門題材。

《小鎮醫生》由凱薩獎影帝佛朗索瓦克魯塞主演，在法國上映票房成績耀眼，電影呈現現代醫病之間的諸多醫療問題。片中有一段引發影迷正反兩極意見的劇情：得了腦瘤的男醫生，必須到醫院接受化療，於是請新人女醫生代替他出診，女醫生見到高齡92歲的病患，當下判定他有「生命危險」，於是叫了救護車安排立即送醫，事後卻引來男醫生大發雷霆。

男醫生認為，病人年事已高、醫療風險太大，醫院方面會很困惑如何處理，於是老翁就必須要在冷冰冰的急診擔架床上等四小時，病人當然也會覺得很困惑。之後，院方還會幫他插鼻胃管，但他會想把管子拔掉，最後院方就會把他綁住，最糟的是如果他肺栓塞，醫院什麼也不會做，因為沒人會搶救一個92歲的老先生，最後他會孤伶伶地死在病房，因此無論如何都不能送他去醫院。

該片在上映前，製片方曾透露歐洲有一個國家，花了二十年的時間去扭轉該國插鼻胃管、或臨終打點滴的習慣，而該片則以導演輕鬆幽默的劇情，闡釋重要的醫改議題，引發法國高度關注，影片在法國觀影人次達160萬人次，或可引伸各方的想法。

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