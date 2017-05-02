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流行音樂獎林俊傑大氣開場 五月天備戰壓軸嗨翻小巨蛋

2017/05/02 19:01

hito流行音樂獎出席歌手-林俊傑。（Hit Fm提供）

〔記者洪素津／台北報導〕2017hito流行音樂獎即將在6月4日於台北小巨蛋盛大舉行，今釋出第一波出席名單，Bii畢書盡、Erika、Miss Ko葛仲珊、方大同、五月天、安心亞、兄弟本色、李千娜、李英宏、李佳薇、李毓芬、林俊傑、周湯豪、信、韋禮安、鬼鬼吳映潔、鼓鼓、獅子合唱團、魏如萱…等近20組藝人將接力演唱，星光閃爆小巨蛋，爽揪萬名粉絲High翻夏夜！

hito流行音樂獎出席歌手-五月天。（Hit Fm提供）hito流行音樂獎出席歌手-周湯豪。（Hit Fm提供）

亞洲唱作天王林俊傑，歌聲更被眾多粉絲稱讚有「行走CD」之稱，林俊傑將於開場時刻大氣獻唱，為頒獎典禮揭開序幕，而成軍屆滿20週年的天團五月天，也義不容辭答應出席2017hito流行音樂獎，五月天更接下本屆頒獎典禮壓軸演出的重任，將用盡全力High翻小巨蛋！

hito流行音樂獎出席歌手-鼓鼓。（Hit Fm提供）

其中更有許多A咖好手輪流登台獻唱，其中重量級新人團體獅子合唱團於2016年hito流行音樂獎上正式出道，成軍滿一週年的他們也將登上hito流行音樂獎的舞臺高歌，嘶吼他們的搖滾魅力；再者唱作才子方大同也將坐鎮小巨蛋，揮灑他獨特的音樂魔力。

hito流行音樂獎出席歌手-獅子合唱團。（Hit Fm提供）hito流行音樂獎出席歌手-兄弟本色。（Hit Fm提供）

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