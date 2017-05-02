黃宏軒戲裡戲外都暧男 新戲從400人脫穎而出

黃宏軒出席電視劇《歸還世界給你》開鏡。（華研提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃宏軒因演出《飛魚高校生》中「安卓」一角而打開知名度，最近他赴中國拍攝電視劇《歸還世界給你》，同劇演員包括楊爍、古力娜扎等人，並由「偶像劇之父」蔣家駿執導、「時尚女王」蘇芒擔任時尚監製，被網友譽為顏值最高、身高最高、時尚指數最高的「三高聯盟」。

黃宏軒出席電視劇《歸還世界給你》開鏡。（華研提供）

《歸還世界給你》講述了一對戀人在經歷生死之後在商場相逢，是一段誤會與陰謀、刺激與懸疑的商場故事。劇組大膽選用還是新人的黃宏軒演出重要角色「畢東」，他在戲裡飾演陽光帥氣的助理角色，是個愛好運動與推理的陽光男孩。劇組透露，之前已經從北京、上海、蘇州選了3、400位演員作篩選，當導演看到黃宏軒的試戲表現之後，立刻決定由他演出這個角色，劇組更是用「他就是我們尋找的畢東」，表達對黃宏軒的肯定。

黃宏軒出席電視劇《歸還世界給你》開鏡。（華研提供）

黃宏軒表示：「能參與這部戲的演出非常很榮幸，自己私下和畢東這個角色有很多相像的地方，接下來自己會用心去揣摩，希望能自己演出能深獲大家喜歡與肯定。」工作人員還爆料，私下的黃宏軒根本就「鮮肉暖男」畢東的化身，對周遭的人總有出其不意的暖心行徑，舉例有次工作到深夜11點多，隔天4點要梳化，他得知有位朋友心情很差又生病了，竟然犧牲睡眠，去送吃的和陪朋友聊天至出班時間，並敬業完成工作。