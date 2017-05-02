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鼻胃管引爆瓊瑤家怨 李元簇生前用毛筆寫下......

2017/05/02 18:46

前副總統李元簇。（資料照）

〔記者賀靜賢／台北報導〕瓊瑤近期在臉書談老伴平鑫濤病情，因為「插不插鼻胃管」與平鑫濤和前妻生的3個子女開槓，雙方對是否「病危」有歧見。平鑫濤兒子、皇冠出版社社長平雲於凌晨發文，駁瓊瑤筆下的他們非「不孝」，認為父親只是「失智」，不是平鑫濤之前認定的「病危」，兩方掀家怨也扯出嚴肅的「延命」問題。今年3月離世的前副總統李元簇，生前也交待不要替他插胃管，還用毛筆寫下貼在病床前，就是想要有尊嚴離世，也是很清楚的個人意志。

根據「聯合報」報導，1997年起就替李元簇看病的主治醫師莊繼光，也多次陪同急救，昨天莊繼光還不捨表示，李元簇生前覺得插胃管灌食見學生和訪客很沒尊嚴，過世前7個多月拔掉胃管，並用毛筆署名親自寫下「不要幫我插胃管」。報導也指出，李元簇當時神智清楚，還能寫毛筆和著文，靠洗腎或可撐一年，但已年老到器官衰竭，他身為醫者內心雖掙扎，但仍尊重病人決定。

平雲在發文中說：「父親之前確實曾明白表示，當他病危時，請你們不要把我送進加護病房，我不要任何管子和醫療器具來維持我的生命，更不要死在冰冷的加護病房裡；所以，無論是氣切、電擊、插管、鼻胃管、導尿管......通通不要，讓我走得清清爽爽。」平雲認為，父親平鑫濤開宗明義的前提，就是「當我病危的時候」，但他認為問題是所有醫生自始至終，從來都沒有判定過平鑫濤病危或陷入重度昏迷，也是因此即使平鑫濤有「交待」，仍與瓊瑤的認定不同。

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