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鄒兆龍開黃腔 拍打戲想找小護士全面性按摩

2017/05/02 18:08

鄒兆龍在《國光幫幫忙》中，與來賓阿達及Paul討論各行各業的美女。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕出生於台灣的演員鄒兆龍因《九品芝麻官》中「常威」一角打開知名度，最近他回台接演電影《角頭2》，並參加三立都會台《國光幫幫忙》錄影，與阿達及Paul在節目中討論各行各業的美女。

鄒兆龍在《國光幫幫忙》中，與主持人及來賓討論各行各業的美女。（三立提供）鄒兆龍在《國光幫幫忙》中，與主持人屈中恆、孫鵬、庹宗康及來賓阿達、Paul討論各行各業的美女。（三立提供）

鄒兆龍笑說，自己因為工作得關係，需要護士來幫忙，才講到這邊，大家紛紛問是不是因為常拍打戲的關係，若受傷需要護士急救幫忙，阿達更說：「或是被蛇咬，請護士幫忙吸毒。」男藝人們一起講到狂笑，冷面笑匠鄒兆龍則開玩笑表示，希望能請小護士來個全面性按摩，男人間的雙關幽默，又讓大家亂想笑成一團，鄒兆龍立馬回：「這是非常神聖的職業，你們笑成這樣？」

鄒兆龍在《國光幫幫忙》中，與主持人屈中恆、孫鵬、庹宗康及來賓討論各行各業的美女。（三立提供）

鄒兆龍身材保持非常好，讓阿達及Paul非常羨慕，他透露要為自己的工作負責，每天都花2個小時以上健身，因為拍戲隨時都要脫，不可能脫掉衣服，露出一堆肥肉。說完，他又搞笑著將眼睛往阿達及Paul身上看，阿達推說之前主持外景節目吃太多的職業傷害，而Paul則捏捏自己肚子，表示自己非常敬業維持身材。節目內容將於今天（5/2）晚上10點於三立都會台播出。

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