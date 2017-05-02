錦榮遠赴德國 竟只為享受魚水之歡？

錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕錦榮主持的亞洲旅遊台《王子的移動城堡》赴德國到位於阿爾卑斯山深處的「國王湖」，並探訪山中養殖鱒魚的家族，體驗鱒魚養殖的過程。初次主持節目的錦榮，為了節目打破了許多自己的原則，除了大嗑德國傳統麵包外，向來不吃魚的錦榮，還破例與魚群進行親密接觸。

錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供）

國王湖原是被冰河侵蝕的U型谷，因此水深非常深，平均水深98.1米，最深處有190米，也是德國最深的湖泊，也是德國公認最乾淨和最美麗的湖泊，來到如此人間淨土，錦榮豪邁的直接生飲湖水，並大讚其甘甜純淨。

國王湖最著名的非鱒魚莫屬，節目中錦榮更進一步了解養殖生態，親自換上青蛙裝餵食鱒魚，而原來養殖場內的於全是母的，讓錦榮十分意外，還害羞好奇鱒魚是如何交配。該節目於每週三晚間9點於亞洲旅遊台、每週六下午3點華視播出。

錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為主持的《王子的移動城堡》赴德國阿爾卑斯山深處的「國王湖」。（亞洲旅遊台提供）