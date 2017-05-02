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男星蓄鬍撇娘味 無奈只拍15分導演就殺青

2017/05/02 17:45

郭鑫現身客串大文的小舅，以難得的蓄鬍樣貌示人。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕公視、TVBS《酸甜之味》客串藝人再加一，日前師娘變霸氣董娘的楊謹華，不計形象點痣演出讓人笑到噴淚；近日造成六月與張翰婚姻危機的劉品言，自信、美麗又富有侵略性，這次換郭鑫現身客串大文的小舅，以難得的蓄鬍樣貌示人，帥氣的MAN樣令人眼睛一亮。

郭鑫現身客串大文的小舅，以難得的蓄鬍樣貌示人。（TVBS提供）

日前《酸甜之味》導演許肇任所執導的《出境事務所》演員們感情好，和劇中飾演潘媽的柯淑勤再度合作外，《出境》演員林雨宣、郭鑫也先後來客串，林雨宣飾演的單親媽媽，郭鑫則是飾演大文的小舅，是一位成功的投資客。郭鑫一出現在片場，立刻引起眾人驚呼，原本給人「娘娘」白淨形象的他，竟然留起了性格的鬍子，郭鑫說：「因為剛好最近在休息，想說沒出門就沒刮鬍子，沒想到竟然大受好評。」郭鑫也考慮，或許以後就繼續留鬍子，這樣挺有型的。

郭鑫表示可以再跟許肇任導演合作很開心，回想這次客串，郭鑫笑說：「這次客串創下我最快殺青紀錄，我只拍了15分鐘，導演就喊殺青了！」

左起，胡瑋杰、大文、郭鑫、張書豪一同拍攝《酸甜之味》。（TVBS提供）

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