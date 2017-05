微露香肩 許維恩隔空喊話:想我嗎?

許維恩小露性感問大家想不想她?(翻攝自許維恩臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕逆天女神許維恩擁有深邃五官和火辣身材,而且常常大方曬出性感照片。今天她收起猖狂,只微微露出半個肩膀,卻顯得更性感撩人。

許維恩擺著撩人姿勢,身上黑色大毛衣滑落,只見穿著背心的肩膀露出來,還嬌滴滴寫著:「想我嗎?寶貝們。」這張照片在許維恩臉書曝光後,短短一個小時就吸引將近3,500讚,許多人都回答:「超想小恩的」、「女神超正」。

最妙的是還有粉絲趁亂告白,用英文寫著:「oh my baby! Think on you an love」接著還附上自己的照片,不知道是不是被盜帳號。