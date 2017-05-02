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狼師拍床喊「過來」 丁寧曝36年前險被性侵陰影

2017/05/02 17:11

丁寧在臉書公開以往險遭性侵回憶。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家A女日前輕生，她的父母曝女兒生前曾遭補教名師「誘姦」，引發社會熱議，不少女星紛紛跳出來，勇敢吐露遭性騷的不堪經驗；丁寧今就在臉書表示，曾有一名酒醉老師到她家「家訪」，但卻突然走進空房間，接著拍床要她進房坐下，她雖勇敢說不，但至今仍有創傷。

丁寧在文中表示，小時候家中開旅館，見識過不少風花雪月，心中也明白有些客人就是來進行性交易，但她不會瞧不起這些阿姨，也不會討厭來消費的男客，直到小學5年級時，有個她很喜歡、長得也帥的老師滿身酒氣而來，卻突然進入一間空房，並拍床示意她坐下，她立刻驚覺不對勁，在一陣噁心與恐懼感包圍下，衝回房間大哭。

事後她沒告訴父母，「這事我當然沒跟父母說，我知道他們會說我小孩子亂想：『人家是老師怎麼會做這種事』」，但陰影已然埋下，之後她生下女兒，這股恐懼感再度「復發」，只要一看到性侵新聞，就會哭到不能自己，有次在心靈療癒課程上，一名同學自曝曾在10歲時遭到性侵，卻被父母告知「不要告訴任何人」。

丁寧為她心疼不已，忍不住感嘆：「是什麼事不要告訴別人？你覺得『丟臉』的事呀！到底是在丟臉什麼，這是在變相的在告訴受害者，都是你的錯。說真的，我痛恨這樣的家長。」

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