《通靈》結局發威哭翻百萬粉 最高收視在這段

《通靈少女》郭書瑤、蔡凡熙。（公視提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕《通靈少女》收視再破新高！該劇前晚播出大結局，蔡凡熙飾演的「阿樂」意外身亡，與「小真」郭書瑤天人永隔，哭翻大批粉絲。今收視率出爐，催淚結局平均收視高達4.4，同時間有128.7萬觀眾收看，陪著「小真」又哭又笑。當阿樂靈魂出現，微笑看著話劇社的公演，以及吻別小真的時刻，瞬間最高收視更狂飆到4.61，登上當天全國收視冠軍。

《通靈少女》完結篇瞬高收視落在「阿樂」蔡凡熙、「小真」郭書瑤吻別橋段。（公視提供）

虐心結局不只觀眾哭翻，就連人在中國雲南的郭書瑤，也在臉書上貼文、祭出一大疊用過的衛生紙寫到，「看自己演的戲還能哭成這樣，我也是醉了…好想念大家喔！」導演陳和榆聽到收視成績後，回應心情就像畢業考一樣，「很開心、很謝謝觀眾的支持，我們終於對媽祖有所交待了！」更特別感謝故事原型人物索非亞的幫忙，跟神明溝通，最後終於擲杯同意這部公視與HBO國際合製的戲劇，讓全世界看見台灣的故事。

飾演男主角「阿樂」的蔡凡熙，目前仍是在學學生，他透露即使戲已殺青，現在學校依舊會聽到有人叫他「阿樂！阿樂耶」，讓他覺得彷彿還活在劇中角色一樣。他提到，雖然結局讓人難過，但希望大家看完後別沈浸在感傷裡，他和小真都希望大家可以好好面對自己的生活。日前劇組表示，只要收視破5，蔡凡熙就會到棒球場挑戰「棒球九宮格」，如今收視達到4.4，雖未達到目標，但公視透露蔡凡熙對於挑戰躍躍欲試，會努力爭取讓觀眾看到「阿樂」在球場上的最後英姿。

《通靈少女》收視亮眼，蔡凡熙有意完成棒球九宮格收視公約。（公視提供）

該劇將於今日（2日）起，每週一至三晚間9點在公視重播；HBO頻道將從27日、28日上午10點50分起，分兩天馬拉松播出全劇。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將於近日安排播出，影集可隨時觀賞，1到6集一次看完。