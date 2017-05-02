無尊躺著中槍！張立東等人虧像團肉在舞台走

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；大寶（左起）、陳大天、張立東、大根、惡魔、林東續、阿量。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕《搞笑者們Live Show》今（5/2）舉辦記者會，張立東、陳大天、大根、惡魔、林東緒、大寶及阿量出席，7人展現絕佳搞笑功力，直播節目內容將設計「網友下指令」，團員都要照著做，陳大天笑說不怕裸露，只怕大家看到身材會怕。

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；阿量舔張立東鼻頭。（記者陳奕全攝）

記者會上，阿量被拱舔張立東鼻頭，沒想到張立東不以為意的說：「阿量是幫我清鼻頭角質！」另外陳大天也被抽中現場要馬上親惡魔的額頭，當他一親完，忍不住直喊：「這是個不舒服的過程。」

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；陳大天（左）、被抽中現場要馬上親惡魔的額頭（記者陳奕全攝）

《搞笑者們Live Show》將於5/4起，每週四晚間九點打破劇場形式，在影音平台Vidol、三立娛樂星聞、麥卡貝及搞笑者們官方粉絲專頁，透過直播節目播出，張立東透露曾在舞台上忘拉褲子拉鍊，被觀眾指著大笑；無尊因有事沒來，他在現場則成箭靶，被大家笑是從《搞笑者》1.0胖到4.0，他因為怕穿破褲子，僅穿內褲彩排，結果被虧說很像一團肉在舞台上行走。