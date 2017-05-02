「L」小池徹平來了！與「夜神月」宣傳死亡筆記本

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「死亡筆記本」的L跟夜神月現身台中國家歌劇院！

曾演出「醫龍」等知名日劇的人氣偶像小池徹平，今日現身台中國家歌劇院宣傳7月將首度登台的「死亡筆記本」音樂劇；飾演「L」的小池徹平還與「夜神月」柿澤勇人現場高歌主題曲，小池徹平說，這是他首度在日本以外的國家演出L，十分期待。

第2次來台的小池徹平用國語向大家問好，至於首度來台的柿澤勇人更練了台語問好，兩人對於改編人氣漫畫的「死亡筆記本」首度來台演出，表示十分期待；更合唱音樂劇中的經典曲目「Playing His Game」，展現唱功。

自信滿滿的柿澤勇人自爆沒有特別保養歌喉，演出期間他還是酒照喝，甚至喝到天亮，進排練場全力以赴就對了；小池徹平則說，他通常會趁早上泡澡時「開噪」。

已29歲的柿澤勇人詮釋天才高中生「夜神月」，他說，很了解年輕人不時盯著手機猛滑，埋首自己的世界，又與別人保持一定距離的習性，他詮釋高中生不會有違和感，「況且夜神月頭腦聰明這點跟他很像」。

有著招牌娃娃臉、萌笑的小池徹平，卻是飾演散髮、駝背、厚重黑眼圈的L，小池徹平說，L常縮在椅子上、蜷縮腳指的小動作，跟他平常生活習慣很像，「只是我拿東西時不會伸起小指」；尤其L習慣駝背，起初刻意駝背演完常腰酸背痛，現在他甚至覺得駝著背的姿勢還蠻舒服的。

由於夜神月是柿澤勇人與甫獲文部科學省戲劇部門新人獎的浦井健治輪番飾演，L卻是由小池徹平一人演到底，小池徹平說，有時一天連演兩場，夜神月因是兩人輪番上陣，「夜神月」均能全力演出，他演完一場後往往幾近虛脫，要快速調整狀態迎接下一場極具挑戰性；柿澤勇人則是忍不住吐槽他，「但你拿兩倍錢啊」。

死亡筆記本中的夜神月與L均是經典角色，已巡演多場的兩人也想過互換角色，小池徹平笑說，很想挑戰對手角色，讓觀眾耳目一新；柿澤勇人更老實地說，他覺得L的歌曲比較帥氣，實在很想換角色演看看。

萬一拿到死亡筆記本時會怎麼用，小池徹平笑說，演出L後很多人好奇他的想法，但「我沒有想殺的人，所以不知道」；柿澤勇仁則叮嚀台灣粉絲記得7月來看戲，「不然就把你們的名字通通寫在筆記本裡」。

「死亡筆記本」7月21日至23日在台中國家歌劇院大劇院演出四場，目前票房已售出5成。