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《通靈》驚見鬼影！長袍男竟在郭書瑤身後...

2017/05/02 16:36

《通靈少女》郭書瑤演得太像，索非亞老師擔心她被無形眾生誤會是真的在作法。（HBO Asia提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由郭書瑤與蔡凡熙主演的HBO Asia、公視跨國合作影集《通靈少女》上週日大結局，以收視平均4.4創下公視史上戲劇收視最高紀錄，正當話題發燒之際，有一位眼尖的女網友驚訝發現在之前播出的片段中，有一幕疑似出現了「鬼影」的畫面，引發網友熱烈討論。

《通靈少女》超夯，有女網友發現第三集郭書瑤在超渡亡靈時，驚現一個男子鬼影。（翻攝自臉書）

在《通靈少女》第三集中，話劇社因找不到場地排練舞會而進入廢棄舊團部，由於數年前一位邱老師在飽受欺凌下於該處自殺，讓舊團部被傳為鬼屋，飾演「小真」的郭書瑤為了朋友的安全及不捨邱老師的遭遇，於是幫邱老師超渡亡靈，最後也完成教官與邱老師之間的心願。

《通靈少女》超夯，有女網友發現第三集郭書瑤在超渡亡靈時，驚現一個男子鬼影。（翻攝自臉書臉書）《通靈少女》超夯，有女網友發現第三集郭書瑤在超渡亡靈時，驚現一個男子鬼影。（翻攝自臉書臉書）

不過有位網友有臉書上貼出一張小真在作法超渡的照片，驚呼背後隱隱約約冒出一個男人的身影，她表示：「因高薛琳姬老師的提醒，才發現了這張劇照~~在小真手肘後方的煙霧中，隱隱約約一個男人似乎也在看著現場，處理這類題材真的不得大意輕忽啊，不同空間的朋友也都在看著呢。」

《通靈少女》超夯，有女網友發現第三集郭書瑤在超渡亡靈時，驚現一個男子鬼影。（翻攝自臉書臉書）《通靈少女》郭書瑤演得太像，索非亞老師擔心她被無形眾生誤會是真的在作法。（HBO Asia提供）

該名女網友在臉書上顯示曾為公共電視製作人，照片曝光後，引起網友熱議，有人稱真的發現鬼影，但也有人看老半天看不出端倪，她則也再補充：「注意手肘彎曲處的後方，一個戴瓜皮帽穿長袍的男士正直直看著前方呢…」並再描繪出輪廓，讓不少人看了忍不住發毛。

不過巧的是，拍攝該集時正巧是中元普渡，攝影機卻不明原因一直當機，之後導演請來文化顧問、退休靈媒索非亞幫忙溝通，才得以順利完工。當天郭書瑤在廢墟拍攝手持兩大把香、念咒語為亡靈超渡，索非亞卻比她還緊張，因為儀式都是寫實重現，索非亞擔心她演得太像，誤會是真的在作法，被無形眾生盯上，一直待到凌晨5點收工，幫她「淨一淨」，才安心讓她回家。

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