曾替鳳飛飛伴奏…國寶樂手心肌梗塞 救回關鍵在這裡

謝震武首次主持醫學健康類節目《醫定要知道》。（東風衛視提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕律師謝震武過去多是在政論節目中發揮犀利口吻，但這次他首度主持醫學健康類節目《醫定要知道》。今日該節目首次開錄談「心肌梗塞」，請到曾為鄧麗君、葉啟田、鳳飛飛等藝人伴奏的國寶級樂手，「番王」王吉宣先生現身說法。75歲的他過去曾心肌梗塞發作昏倒，靠AED電擊救回一命，他的好友「肉粽歌王」郭金發同樣是心肌梗塞發作，卻沒有及時救回一命，生命就在舞台上畫下句點，讓他非常不捨。

「番王」王吉宣透露，他曾經有2次胸悶不適，當時他不以為意，結果6年前他在國父紀念館一場音樂會中，心肌梗塞發作，他透露當時感覺「整個人覺得輕飄飄的，很舒服，下一秒就沒有意識了。」幸運的是，當時有3位醫師立即衝上前輪流CPR，救護車也及時趕到，用AED電擊急救，讓他幸運救回一命。在場的翁國昌醫師非常驚訝：「有三分之一的人第一次發作就掛了，番王真的是命大！」謝震武則是開玩笑，立刻把椅子嚕到醫師旁邊說：「跟醫生當好朋友真的很重要！」

「番王」王吉（右）宣過去曾在舞台上心肌梗塞發作，幸運被救回。（東風衛視提供）

謝震武透露，他平常就很注重養生，透露平常都是都是戶外運動來紓壓，包括打高爾夫球、打壘球、騎單車等等，騎單車可以一次騎3、4個小時。而且他對醫療領域並不陌生，在政大求學的時候，好朋友邀約一起參加了救護隊，進去第一件事就是學CPR，所以現場示範時，他非常駕輕就熟，讓現場來賓豎起大拇指說讚！對收視率有沒有壓力呢？謝震武笑答：「現在國人健康意識抬頭，醫學健康節目一定是會受到矚目的，更何況我們應該是全台灣第一個在節目中現場示範AED的使用方法，不看就太可惜了!」《醫定要知道》，將從8日起每週一晚間10點在東風衛視首播。

謝震武（右1）現場示範CPR。（東風衛視提供）