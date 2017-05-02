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因巨乳被拔除聯合國職務 初代神力女超人怒喊：女人就是有胸部！

2017/05/02 15:21

「神力女超人」原本在去年底被任命為聯合國榮譽大使，卻因遭受女權團體與網友抗議，讓任期還不滿2個月就被拔除職務。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC旗下的女超級英雄「神力女超人」，自1941年被創造出來後，一直被視為女性獨立、自主與力量的象徵，鼓勵了不少女性，聯合國在去年10月也正式宣布委任初代真人版神力女超人演員琳達卡特（Lynda Carter），與現任神力女超人蓋兒加朵成為聯合國榮譽大使，來促進女權發展；沒想到，他們這個決定竟引起不小的批評聲浪，除了數十名聯合國員工甚至於任命活動當天背對講台、以靜默的方式表達抗議之情外，網路上還有4.5萬名網友連署向聯合國秘書長潘基文抗議：「這個角色現在已演變成有巨乳、身材比例不真實、穿著暴露閃亮緊身裝，還裸露大腿的白種女性」，導致神力女超人的聯合國職務才持續不到2個月就慘遭撤除。

飾演新版神力女超人的演員蓋兒加朵在聯合國總部發言。（歐新社）不滿神力女超人任大使，數十名聯合國員工於任命活動當天，背對著講台，以靜默的方式實施抗議。（美聯社）

對於這樣令人遺憾的結果，初代神力女超人扮演者琳達卡特最近在受訪時對此就感到有些憤憤不平，直呼：「不好意思，女人就是有胸部！超人胯下有一大包，蜘蛛人跟綠光戰警也有，而且他們還有一身的健壯肌肉，但卻沒有人對此有問題！」也直言：「如果他們對於強悍的女性有什麼不滿，那他們就真的搞錯重點了，你認為神力女超人有大胸部還穿著戰鬥裝就代表她是怎樣的人，這才是終極的性別歧視，女性就是有胸部，而且她們也能自我捍衛與反擊，神力女超人所代表的就只是揭發真相罷了。」對於網友們所不滿的「白種女性」一說，琳達卡特也淡淡回應：「我擁有一半的西班牙血統，而蓋兒加朵則是以色列人」，一句話突破盲點，對此議題做出強悍回擊。

網友不滿神力女超人演變成「有巨乳、身材比例不真實、穿著暴露閃亮緊身裝，還裸露大腿的白種女性」，初代神力女超人扮演者琳達卡特對此則做出猛烈回擊。（翻攝自Batman-News.com）

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