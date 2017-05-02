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（影音）泫雅滾床露胸 Triple H新曲影射自殺

2017/05/02 15:31

Triple H新曲《365 Fresh》MV引發正反兩極意見。（翻攝自CUBE娛樂）

〔娛樂頻道／娛樂報導〕南韓女團4Minute前成員泫雅性感無底線，這次他和後輩男團Pentagon成員Hui、E’Dawn組成男女混聲組合Triple H，昨日也公開主打歌《365 Fresh》。

新曲《365 Fresh》雖然好聽，但是MV內容卻因為踩線連連而引起正反兩面評價大不同。在影片中泫雅依如往常的展現破格性感，裸露酥胸以及激吻場面，引起討論，而三名成員躺床畫面也引來負評。

部分網友認為MV裡頭泫雅裸露和床戲尺度太大，會對未成年觀眾產生不良影響，也有人看過MV之後覺得影射自殺念頭，社會觀感不佳。但部分網友則認為MV內容和歌曲想表達的意境相當符合，一點也不會太過度。

這並不是泫雅第一次因為太過性感而遭評論，先前他在美國洛杉磯舉行首個北美巡迴演唱會《The Queen’s Back》尾場，就曾經身穿超性感低胸小背心加熱褲，引發熱論。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

MV擷取自YouTube，如遭移除請見諒。

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