林依晨誤交謊言狼 零負評女神唯一「黑史」

林依晨。（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者吳志偉／台北報導〕林依晨2000年為了媽媽與弟弟一家生計而進入演藝圈，當時還在政大唸書的她，即使戲約不斷、工作繁忙，但仍堅持去上課並完成學業，當時成為「學生藝人」的楷模，出道超過15年，不但拿過兩座金鐘影后，更被封「零負評女神」，而她唯一的「負評」，便是交往了鄭家堯。

林依晨2010年與鄭家堯交往，難得傳出戀情，男方因此備受關注，兩人還曾被媒體拍到手牽手逛街，只是外界以為的這位豪門男，卻不斷被爆曾有婚姻紀錄、同時與別的女子同居、財務有問題等負面訊息；當時兩人也曾被拍到在捷運出口吵架鬧彆扭，最後疑似是林依晨發現對方當時明明43歲，卻謊報自己36歲等謊言，不到1年便宣告分手。

不過也幸好林依晨切割鄭家堯，2014年底林依晨嫁給家中經營潛水設備業的林于超，成為幸福人妻，去年鄭家堯便被爆出誘騙、恐嚇當時年僅13歲的好友女兒，還強迫發生性關係，該名少女為此多次自殘，但鄭男挨告後否認犯行，反告少女父親恐嚇他：「我會讓你好看，你會有報應的！」並用腳踏車逼近威嚇。

今天（5/2）士林地院審結後，認定鄭家堯涉犯妨害性自主罪，但僅有2次的行為成立，其餘指控的猥褻與性侵行為，因為罪證不足下不成立，依性侵14歲以上未滿16歲以下少女，2罪合處2年8月徒刑，全案可上訴，讓受害少女的父母極為不能接受，少女父親甚至怒罵：「What the fuck，在家鄉英國，只要犯一次（性侵罪），就重判10年，台灣為什麼這樣子？」

少女的母親也提到最近的才女作家A女，案發當下，A女與女兒的年紀相仿，對於感情、兩性的關係，是懵懂無知的，就是會有人抓住這一點，來逼他們做不想要做的事情，不希望再有相同的事情發生，一定上訴到底。