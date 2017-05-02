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（圖輯影音）這是大冒險吧 「搞笑者們」舔鼻頭去角質

2017/05/02 14:55

〔記者陳奕全／台北報導〕由張立東、無尊、陳大天、惡魔、林東緒、大根、大寶、阿量所組成的團體「搞笑者們」，將推出全新版的舞台劇《搞笑者們4.0 Funning Man IV之笑感動天》。

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；大寶（左起）、陳大天、張立東、大根、惡魔、林東續、阿量。（記者陳奕全攝）

「搞笑者們」今天出席催票記者會時不忘搞笑本色，現場就演起抽籤表演的狀況劇，阿量被拱舔張立東鼻頭，雖然畫面不舒服，但張立東豪氣的說：阿量是幫我清鼻頭角質，當場笑翻現場出席的人。

另外陳大天也被抽中現場要馬上親惡魔的額頭，陳大天親玩直喊：「這是個不舒服的過程。」

「搞笑者們」也強調只有搞笑者們才能超越搞笑者們，這次也要讓看舞台劇會睡著的觀眾笑到睡不著。

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；阿量舔張立東鼻頭。（記者陳奕全攝）

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；大寶（左起）、陳大天、張立東、大根、惡魔、林東續、阿量。（記者陳奕全攝）

舞台劇「搞笑者們Live Show」記者會；陳大天（左）、被抽中現場要馬上親惡魔的額頭（記者陳奕全攝）

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