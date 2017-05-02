遭控變相吸金 海倫清桃反擊「出書只為了騙你幾百元？」

海倫清桃說，新書會在7月推出。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃風波不斷，因負面新聞纏身遭民視冷凍處理，被爆3個月沒收入，將出版越南話工具書也停擺，還被指控錢收了沒提到退款，疑為「變相吸金」，今天中午，海倫清桃正式對外澄清。

海倫清桃說，關於《跟著海倫清桃說越南話》這本書，已經有新的出版社重新排版，預計7月推出，「這本學習越南語的工具書，是桃子花了2年時間才得以告成，內容非常豐富，使用性高，請大家等等，謝謝大家一直以來對桃子的信任與支持。」

她說：「有人說桃子用工具書來吸金，試問：有哪個吸金的人會大費周章的從2年前就開始定期將編寫的書本內容上載廣告，只為了騙你幾百元。」再問：有哪個不要千萬財產、潔身自愛且一年做10次公益的人，會用語言工具書來吸金。

「花了2年投入這本書，才賣你一本幾百元，如果你急著用，或是急著去娶越南新娘，要用那麼一點錢，請聯絡我，我會退款」，至於推薦香皂，海倫清桃解釋：「那是限量品，又是做公益，桃子出版的每一個商品都熱賣，我以為你是鐵粉才推薦，讓你收藏也可以做愛心，你不至於投訴抹黑我吧！」