舊照屢遭狗仔醜化 伊能靜：不和動物對話

伊能靜去年6月生下愛女「小米粒」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜昨遭媒體直擊當街敷面膜，但版面卻放出先前至醫院開刀且麻醉未退的照片，還被黑化指稱是「憔悴逛街」，讓她氣得直喊「這輩子都不接受狗的採訪！」

伊能靜今在臉書還原真相，她透露當時剛從醫院開刀出來，不僅麻醉未退，還昏倒在家門口，但部分媒體總喜愛醜化藝人，一年之中，刊登無數次此照，並說是在憔悴逛街，「所以叫狗仔，因為只有動物，才會沒有同理心，一再放大一個女人為了懷孕、生子，想要一個寶寶，扭曲她最脆弱無助的時刻。這輩子都不會接受狗的採訪，也不會跟不是人的動物對話，更不會讓經紀人接電話。」

伊能靜不滿舊照被醜化，在臉書發文反擊。（翻攝自臉書）

伊能靜認為狗仔被多數藝人鄙視，業力也造夠了，「看看多數狗仔私下的生活，會知道什麼叫業力惡果。從惡所得，總會從惡所還」，同時宣告不再隱忍狗仔的惡行。她3月搭機返台時，曾遭狗仔偷拍，當時不捨女兒被拍醜，特別發文喊話：「親愛的狗仔⋯你們把我弄的又乾又黃沒關係，但米粒是白白嫩嫩的小嬰兒啊！為什麼你們都不放過把小白米粒搞成黑糙米...求放手...」紛絲紛紛湧入她的臉書留言打氣，也勸「不要太在意狗仔的酸言酸語，只要做好自己就行了。」