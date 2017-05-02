晨神舊愛性侵幼女只判2年8月 家屬怒：台灣為什麼這樣？

鄭家堯（左）今天再至士林地方法院開庭。（資料照，記者黃捷攝）〔記者吳志偉／台北報導〕林依晨前男友鄭家堯去年被爆出自2013年底起，陸續向年紀相差逾30歲、當時才13歲的好友女兒Amy（化名）多次猥褻性侵，並趁著Amy父親出國時向她伸出魔掌，當時鄭家堯的惡行曝光後，他還向媒體喊冤，不過今天（5/2）士林地院審結後，認定鄭家堯涉犯妨害性自主罪，但僅有2次的行為成立，其餘指控的猥褻與性侵行為，因為罪證不足下不成立，依性侵14歲以上未滿16歲以下少女，2罪合處2年8月徒刑，全案可上訴。

據週刊報導，Amy與家屬一同出庭聽判，Amy母親不停捏著雙手的手指，並向記者說：「鄭家堯出庭滿口謊言，但台灣司法卻輕縱惡狼，對於判決結果相當不滿。」Amy父親甚至脫口罵：「What the fuck，在家鄉英國，只要犯一次（性侵罪），就重判10年，台灣為什麼這樣？」

父母親緊緊抱著淚流滿面的Amy，不停的說：「It's ok! He（鄭家堯）is guilty.（沒關係， 他有罪）」將案發迄今3年多以來滿腹的委屈渲洩出來。不過離譜的是，鄭家堯與其律師團隊根本沒有來聽判，似乎是相當不在意本案，對比起家屬的悲憤，實在是令人為之氣結。