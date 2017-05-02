（獨家）訴苦長照辛勞 平鑫濤女：瓊瑤1週來3次每次1小時

瓊瑤平鑫濤夫婦拍合照。（記者魏嘉志攝）

〔記者楊媛婷／專訪〕「不離不棄是基本，不該是一項美德。」皇冠文化創辦人平鑫濤之女、國家文藝獎舞蹈家平珩對夫妻感情表達見解，無形也傳達多年前父親離開生母，改與瓊瑤結連理的看法。多年前平鑫濤與髮妻離婚，與作家瓊瑤再婚，平鑫濤與前妻育有3名子女，平珩為次女，上有姐姐平瑩、下有弟弟、皇冠文化社長平雲。

近日瓊瑤頻繁在臉書發文，責怪丈夫與前妻所育子女堅持插鼻胃管，也講述長照的辛苦與煎熬，平珩透露目前平鑫濤在長照中心，目前由專職的全天候看護照顧，她和姊姊一週固定最少探望2到3次，弟弟平雲則更頻繁，「大家有空就一定去」，她稱瓊瑤為「瓊瑤阿姨」，指出瓊瑤一週探望父親3次，每次半個小時到一個小時左右，「因為有請看護，並沒有說是誰一直守在那裡。」

說到父親的病情，平珩難掩不捨卻又十分堅強，她說父親在照顧下，目前狀態維持穩定，之前家人討論是否由醫生為父親安裝鼻胃管時，家人也擔心，但醫生的專業判斷認為裝鼻胃管就像戴眼鏡，「一開始一定不習慣，但久了也就習慣了。」她說父親目前病況穩定，「父親是一個如果準備好了，就一定有所行動的人，但他還有很關切的事物，無法放下。」至於關切的事物為何？平珩說無法代父親發言，但只要家人討論到公事，父親一定睜大眼睛，表情專注。

被問及是否被瓊瑤的貼文傷害？平珩認為到他們這個年紀，「也沒有什麼受傷不受傷，只是（瓊瑤說法）相距事實太遠。」平珩回憶，當初與醫師討論是否要插鼻胃管時，姊弟三人都是持著嚴肅但不冷漠的心態，「我們處理事情，一直是有討論有共識。」平珩也無奈表示，姊弟三人迄今「不知道瓊瑤的訴求，是想要什麼？」平珩說，他們很希望可以多了解瓊瑤的訴求，「是想把鼻胃管拿掉？還是其他的什麼？」

平珩坦言，瓊瑤的說法比較激烈，「但這一年多來，父親的病情滿平穩。」談到瓊瑤，平珩淡淡表示與阿姨間的禮貌與分寸會有，不過對媒體指稱平珩姊弟三人是繼子女的說法非常不以為然，「我們並沒有被瓊瑤收養」。

平珩說，父親一直是個專重專業、聽從醫生指示的人，醫生指示要裝鼻胃管，他們遵從醫囑，也是不忍看到父親之前因為無法用藥、痛苦呻吟，「父親裝了鼻胃管後，我們有問他是否哪裡不舒服，父親說沒有不舒服。」

「父親是失智，不是病危。」平珩說父親雖然失智，但仍然感受到周遭對他的愛，她說為父親理髮時，可以感受到父親的喜悅，「對我來說，照顧父親是件歡喜的事。」平珩也透露，醫生只要跟父親說一起握握手時，父親會馬上握手致意，「父親話說不清楚，但他是有感覺的。」平珩說，父親到現在仍在為病情戰鬥與奮鬥，「生命有其自己的節奏，端看本人是否有放下。」