最大時尚夜Met Gala 人人爭搶時尚寶座

美國女演員柔伊·德區（左起）、設計師Tory Burch及凱特·柏絲沃。（Tory Burch提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第69屆的全球年度時尚夜「大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）」又來啦！這是明星、名媛在時尚總編輯們面前，爭奪時尚后冠最重要的夜晚，如果被評為品味最差，可是要被笑話一整年。

美國女演員凱特柏絲沃和柔伊德區都選擇穿著Tory Burch特別訂製的晚裝出席，凱特柏絲沃強調奢華感，黑色透明硬紗長裙晚裝，搭配雷射切割花瓣組成波浪型短上衣。柔伊德區走簡約風，象牙色長絲裙綴以特大荷葉邊長袖，耳環則是手工切割及尚佑的搪瓷圓型耳環。

路易威登打出人海戰術，包含珍妮佛康納莉、蕾雅瑟杜、蘇菲特納、芮莉克亞芙、傑登史密斯（威爾史密斯之子）、凱瑟琳丹妮芙、個性臉名模福島莉拉都選擇穿著路易威登出席。

今年的紅毯可看性真的超高，而且從紅毯上眾星的穿著看來，不難發現「浮誇」就是今年重點，黑色則是眾時尚人士有志一同的選擇。

以「個性臉」橫掃時尚界的福島莉拉，穿著路易威登出席。（路易威登提供）

英國女演員蘇菲特納，穿著路易威登服裝出席Met Gala。（路易威登提供）