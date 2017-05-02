華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事...

劉德華先前坐輪椅錄製影片向粉絲報平安。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華今年1月在泰國拍廣告時不慎墮馬受傷，造成骨盆撕裂及肌肉拉傷，至今仍未康復。他日前為新片《拆彈專家》錄製影片，表示有自信2個月後就能活動自如，港媒今天也爆料他的太太朱麗倩特地為他找來台灣高僧加持，才助他復原順利。

華仔新作《拆彈專家》正在台港中熱映，他雖無法現身宣傳，但也坐在輪椅上親自錄製粵語及國語版問候影片，先前在北京首映的影片中，他精神奕奕笑說：「我還是大家認識的帥氣劉德華」，更說自己每天都做運動，雖仍需靠步行架扶助才能站，但每天能堅持十次，每次十分鐘，「進度十分理想，即使現在未能像以前能跑能跳，但我相信2個月後可以活動自如」，要大家別擔心。

香港今有週刊報導指出，華仔一家三口皆茹素，朱麗倩會貼心親自到素食品店買食材；報導另指出，他們夫婦倆禮佛多年，朱麗倩也在台灣祥德寺與住持地皎法師結緣，除了拜奉地藏菩薩，更不時到位於香港筲箕灣的分堂聽道。而在華仔剛出事時，朱麗倩已請地皎法師與百名高僧，每天為華仔誦經，消災祈福，先前更請地皎法師來港，出入華仔寓所，希望近距離為華仔加持，果然讓他復原進度順利。