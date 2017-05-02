林可彤自揭遭狼師騷擾 「被聞臉和脖子」

林可彤。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前有位女作家，學生時期被補習班老師誘姦造成的陰影，因而選擇走上絕路，引起全國譁然。今林可彤在臉書痛罵該名老師：「敗類！」也自揭國小六年級被男老師聞臉和脖子的恐怖經歷。

林可彤透露自己國小六年級，跟著同學去學校體育老師開的鋼琴教室學琴，沒想到該名男老師卻將她獨自帶上二樓，還關燈對她說「老師，很喜歡妳.....」，近而一直聞她的臉、脖子，所幸林可彤以怕黑為由逃下樓，回家後跟爸爸說，卻聽到爸爸回：「妳不要亂講！」讓她相當無奈。

林可彤臉書表示：「不管是誰，在沒有經過妳許可的情況下觸碰你的身體，這種狀況就是對方不對，怎麼樣也要制止他。」還呼籲大家一定要重視這類案件，不要姑息犯案的人，並且教育自己的孩子，懂得做一個勇敢保護自己的人。

林可彤臉書全文。（翻攝自臉書）

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