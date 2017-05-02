林可彤自揭遭狼師騷擾 「被聞臉和脖子」
2017/05/02 14:19
〔娛樂頻道／綜合報導〕日前有位女作家，學生時期被補習班老師誘姦造成的陰影，因而選擇走上絕路，引起全國譁然。今林可彤在臉書痛罵該名老師：「敗類！」也自揭國小六年級被男老師聞臉和脖子的恐怖經歷。
林可彤透露自己國小六年級，跟著同學去學校體育老師開的鋼琴教室學琴，沒想到該名男老師卻將她獨自帶上二樓，還關燈對她說「老師，很喜歡妳.....」，近而一直聞她的臉、脖子，所幸林可彤以怕黑為由逃下樓，回家後跟爸爸說，卻聽到爸爸回：「妳不要亂講！」讓她相當無奈。
林可彤臉書表示：「不管是誰，在沒有經過妳許可的情況下觸碰你的身體，這種狀況就是對方不對，怎麼樣也要制止他。」還呼籲大家一定要重視這類案件，不要姑息犯案的人，並且教育自己的孩子，懂得做一個勇敢保護自己的人。
☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆
相關新聞
- 林可彤秀孕肚 放話「直播生產過程」
- 林可彤嫁副總裁被酸「攀富」 姊妹淘心疼氣哭
- 日本鍋具來台 掀健康料理熱
- 林可彤準媽咪 孕後注重美白
- 林可彤曬4月孕肚 外商尪急拚二胎
- 法國女人用它 把臉洗得更乾淨
- 林可彤懷孕第一個告知婆婆 婆婆第一反應竟擔心她...
- 林可彤老公陪產檢猛哭 聽到是兒子竟說...
- 恭喜！林可彤宣布懷孕4個月 側身秀孕肚
- （影音）林可彤甩人妻包袱 大膽告白人夫
- （影音 ／圖輯）3帥比暖 張立昂最帥水電工被誇實用
- 墜地韓星進行「肘關節接合」手術 仍欲重返舞台
- 林可彤弟弟超極品！六塊肌＋陽光燦笑電暈網友
- （影音）婚禮出糗全場笑翻 林可彤崩潰：老公都哭不出來
- 林可彤噴淚嫁外商 狂閃2.5克拉鑽戒
- （影音）見證林可彤嫁豪門 林逸欣牽科技業男友踩場
- （影音）林可彤淚崩嫁銀行副總裁 2.5克拉鑽戒好閃
- Uber今喊停 女星崩潰：沒Uber的日子怎麼辦？
推薦新聞