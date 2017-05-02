狂喊「愛妳一萬年」 蔡凡熙搶人女友被狠踹

蔡凡熙（左）在片中對王淨（右）飾演的洪曼麗告白。（牽猴子提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕青春愛情電影《痴情男子漢》今天發布前導預告，男主角「陳二崁」由最近在《通靈少女》中飾演暖男學長的新人蔡凡熙演出，在片中被台語新人王李英宏一腳狠踹，還被嗆：「你很屌啊！敢搶我馬子！」但仍不減他的痴情，不停對王淨飾演洪曼麗大喊：「我要愛你一萬年！」

蔡凡熙這次在《痴情男子漢》飾演雖然遭受霸凌，但仍不氣餒的憨傻痴情男「陳二崁」，為了唯一一次的告白機會，積極大喊：「洪曼麗，我決定愛你一萬年！」導演連奕琦表示，第一眼看到蔡凡熙，因為又帥又高，不覺得他符合這角色，到了第二次見面，蔡凡熙整個模樣不太一樣，原本在他身上散發的自信消失了，講起話來也有點吞吐，完全就是陳二崁該有的樣子。

而這場激烈的為愛告白戲，最慘的不是被打又要被踹，而是要一直不斷地喊：「我要愛你一萬年！」蔡凡熙說：「不曾這樣跟女生告白過，而且喊了好幾次，每一次都要聲嘶力竭用盡力氣喊，丹田跟喉嚨都很痛，喊到OK了，也都快啞了！」該片8月18日在台上映。

《痴情男子漢》前導宣傳海報。（牽猴子提供）

《痴情男子漢》前導宣傳海報。（牽猴子提供）

