以前總有隔閡 小S林志玲這個moment才變熟

小S（左）談林志玲（右）：她就像一層紗。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「小S」徐熙娣和林志玲總是在節目上互嗆較勁，這回蔡康永把兩人找來一起拍電影《吃吃的愛》，終於讓兩人可以正面對決。

小S跟林志玲不止一起拍電影，還一起登上《ELLE》五月號封面，在採訪過程當中，小S說：「以前我偶爾會開她（林志玲）玩笑，但總有一層很厚的紗在我們之間，沒有辦法變成真正的好姐妹。」真正拉近距離的是在片場休息時，兩人閒聊，就算尷尬尖銳的問題，林志玲也會誠懇回答，小S覺得，這部戲之後兩人才真正交心，就連小S辦萬聖節派對，林志玲也特別帶哥哥的小孩上門喝了幾杯，再接著去拍夜戲。

小S（左）開玩笑：「如果票房不好，就怪林志玲，因為她是票房毒藥。」（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

小S和林志玲的破冰，就連原本的姐妹淘阿雅、大S都覺得驚訝：「徐熙娣，你不會真的和她成為交心的姊妹淘吧？」小S悲慘驚呼回答：「完蛋了，我可能會把她拉進姊妹淘，她是正常人。」

究竟為了什麼原因小S總是攻擊林志玲？小S簡單回答：「因為她是第一名模啊，不然，我要去攻擊第七名模嗎？」另外就是小S覺得林志玲EQ很高，所以攻擊她。小S後來甚至覺得，欸？林志玲那麼棒，怎麼會沒有男朋友？所以現在蔡康永跟小S正在積極幫她「看人」，希望能促成一段好姻緣。

小S因為愛林志玲，所以火力十足地發動攻擊。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）