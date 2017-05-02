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阿樂手機號碼忘了馬賽克 電話被打爆

2017/05/02 13:39

《通靈少女》最後一集創下全國收視第一。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《通靈少女》前天一連播放兩集，迎向大結局，收視率再度創新高，第5集平均收視率為3.7、最後一集收視率平均為4.4，收視率全國第一。不料有眼尖網友發現，第4集中，劇組忘記後製遮住男主角阿樂的電話號碼，該劇播出後，工作人員的電話被打爆。

《通靈少女》第4集中，有一幕謝雅真的手機螢幕顯示「阿樂來電」，但電話號碼卻一字不露的出現在螢幕上，意外曝光「阿樂」的電話號碼，眼尖的劇迷發現後，紛紛照著號碼打電話過去，讓號碼主人不堪其擾，而飾演阿樂的蔡凡熙事後在臉書PO文表示，這支電話其實是該劇助導的手機，也希望粉絲們不要再打電話過去，不少網友留言回應：「助導心好累」、「這證實了大家真的很用心在看」、「大家都想找阿樂」。

蔡凡熙臉書全文。（翻攝自臉書）

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